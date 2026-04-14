Négociation West Japan Railway Company - 9021 CFD
À propos de West Japan Railway Company
West Japan Railway Company a pour principale activité la fourniture de services de transport ferroviaire de passagers. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur des transports fournit des services de transport par ferry et par bus. Ce secteur offre également des services ferroviaires. Le secteur de la distribution est engagé dans l'exploitation de grands magasins, la vente de biens, la restauration, la vente en gros de divers biens, ainsi que la logistique. Le segment Immobilier est engagé dans la vente et la location de propriétés immobilières qu'il possède, ainsi que dans l'exploitation de centres commerciaux. La société est également engagée dans l'hôtellerie, la construction et d'autres activités.