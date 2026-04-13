Négociation Wee Hur - E3Bsg CFD

À propos de Wee Hur

Wee Hur Holdings Ltd. est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans la construction de bâtiments, de dortoirs pour les travailleurs, le développement immobilier, les logements étudiants spécialisés (PBSA), les services de gestion de fonds et la location d'actifs incorporels non financiers, tels que les brevets, les marques déposées et les noms de marque. Elle exerce ses activités par le biais de sept segments : construction de bâtiments, dortoirs pour travailleurs, développement immobilier, entreprise, services de gestion de fonds et exploitation de logements pour étudiants. Le secteur de la construction de bâtiments s'occupe de la construction de propriétés résidentielles et commerciales. Le secteur des dortoirs pour travailleurs s'occupe de la construction et de l'exploitation de dortoirs pour travailleurs étrangers et de la location de bureaux et d'immeubles commerciaux. Le secteur de la promotion immobilière comprend les activités de développement et de vente de propriétés résidentielles et industrielles à Singapour et les activités de développement et de vente de propriétés à usage mixte en Australie.