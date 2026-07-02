Négociation Watts Water Technologies Inc - WTS

À propos de Watts Water Technologies, Inc.

Watts Water Technologies, Inc. est un fournisseur de produits, de solutions et de systèmes qui gèrent et conservent le flux de fluides et d'énergie dans, à travers et hors des bâtiments sur les marchés commerciaux et résidentiels. Ses produits comprennent les produits de contrôle du débit résidentiel et commercial, notamment les dispositifs anti-refoulement, les régulateurs de pression d'eau, les soupapes de sûreté de température et de pression et les produits de détection des fuites ; les produits de chauffage, de ventilation et de climatisation et les produits de gaz, notamment les chauffe-eau et les solutions de chauffage, les systèmes de chauffage hydroniques et électriques pour les applications de rayonnement sous le plancher, les solutions personnalisées de chauffage et d'eau chaude et les groupes de pompes hydroniques ; les produits de drainage et de réutilisation de l'eau, qui comprennent des solutions de drainage et de collecte des eaux de pluie pour des applications commerciales, industrielles, marines et résidentielles, et les produits de qualité de l'eau, qui comprennent des systèmes de filtration, de conditionnement et de prévention du tartre au point d'utilisation et au point d'entrée de l'eau pour des applications commerciales, marines et résidentielles.