Négociation Waste Management - WM CFD
À propos de Waste Management, Inc.
Waste Management, Inc. (WM) est une société de portefeuille. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services environnementaux de gestion des déchets. Les segments de la Société comprennent les déchets solides et autres. Son secteur des déchets solides comprend son activité de gestion des déchets solides. Le segment Autres comprend son organisation de solutions commerciales stratégiques (WMSBS); ses activités d’exploitation des gaz d’enfouissement et de sous-traitance et d’administration par des tiers, gérées par ses organisations des services énergétiques et environnementaux et (WM) d’Énergie Renouvelable; ses services de courtage en recyclage et ses offres de services et solutions, telles que les services de libre-entreposage portatif et de déménagement à longue distance, le recyclage des lampes fluorescentes et les intérêts qu'elle détient dans les propriétés productrices de pétrole et de gaz. Au 31 décembre 2016, la Société possédait ou exploitait 243 décharges de déchets solides et cinq décharges sécurisées de déchets dangereux. Ses services de courtage en recyclage impliquent la gestion de la commercialisation de matériaux recyclables pour des tiers.
- IndustrieEnvironmental Services
- Adresse800 CAPITOL STREET, STE 3000, HOUSTON, TX, United States (USA)
- Employés48500
- CEOJames Fish