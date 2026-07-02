Négociation Waste Connections - WCN
À propos de Waste Connections Inc (USA)
Waste Connections, Inc. est une société intégrée de services de gestion des déchets solides qui fournit des services de collecte, de transfert, d'élimination et de recyclage des déchets non dangereux. Par l'intermédiaire de sa filiale R360 Environmental Solutions, la société est un fournisseur de services d'exploration et de production (E&P) non dangereuses, de traitement, de récupération et d'élimination des déchets dans plusieurs des zones actives de production de ressources naturelles aux États-Unis. Elle fournit également des services intermodaux pour le transport ferroviaire de cargaisons et de conteneurs de déchets solides dans le nord-ouest du Pacifique grâce à un réseau d'installations intermodales. La société exerce ses activités dans six segments, le segment E&P, le segment Est, le segment sud, le segment ouest, le segment central et le segment Canada. Le secteur E&P de la société comprend les opérations de traitement et d’élimination des déchets E&P. Le segment E&P dessert les clients E&P situés en Louisiane, au Nouveau-Mexique, au Dakota du Nord, en Oklahoma, au Texas, au Wyoming et le long du golfe du Mexique.
- IndustrieWaste Management, Disposal & Recycling Services
- Adresse6220 HWY 7, SUITE 600, WOODBRIDGE, ON, Canada (CAN)
- Employés19998
- CEORonald Mittelstaedt