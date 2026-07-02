Négociation Warner Music Group Corp. - WMG
À propos de Warner Music Group Corp.
Warner Music Group Corp. est une société de divertissement musical. Les secteurs d'activité de la société sont la musique enregistrée et l'édition musicale. Le secteur de la musique enregistrée consiste en la découverte et le développement d'artistes et en la commercialisation, la promotion, la distribution, la vente et l'octroi de licences pour la musique créée par ces artistes. Aux États-Unis, l'activité Musique enregistrée est menée principalement par l'intermédiaire de ses labels, tels qu'Atlantic Records et Warner Records. Elle exerce également ses activités dans le domaine de la musique enregistrée par le biais d'une série de labels supplémentaires, dont Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics et Warner Music Nashville. Le secteur de l'édition musicale est axé sur la commercialisation, la promotion, la distribution et l'octroi de licences pour un enregistrement particulier d'une composition musicale. Les opérations de son activité d'édition musicale sont menées par Warner Chappell Music, sa société mondiale d'édition musicale.