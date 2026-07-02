Négociation W.P. Carey Inc. REIT - WPC
À propos de W.P. Carey Inc. REIT
W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) est une société d'investissement immobilier (REIT) diversifiée gérée en interne. La société est propriétaire de biens immobiliers commerciaux, loués à des entreprises sur une base à long terme. Ses biens immobiliers comprennent des installations industrielles, des entrepôts, des bureaux, des commerces de détail et des installations d'entreposage libre-service à locataire unique. La société gère son portefeuille immobilier afin de surveiller la qualité du crédit des locataires et les risques de renouvellement des baux. Elle exerce ses activités par le biais de deux secteurs, à savoir l'immobilier et la gestion des investissements. La société investit dans des propriétés commerciales situées aux États-Unis et en Europe du Nord et de l'Ouest. Son portefeuille se compose d'environ 1 266 propriétés, louées en net à environ 356 locataires. En outre, le portefeuille de la société comprend des participations complètes ou partielles dans environ 20 propriétés en exploitation, dont 19 propriétés d'entreposage libre-service et un hôtel. Elle gère les portefeuilles d'investissement immobilier pour les programmes gérés par l'intermédiaire de ses filiales de FPI imposables (TRS).