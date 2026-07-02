Négociation Vornado Realty Trust - VNO
À propos de Vornado Realty Trust
Vornado Realty Trust est une société d'investissement immobilier. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de Vornado Realty L.P (la société d'exploitation), qui détient ses participations dans les propriétés. Elle possède et exploite des bureaux et des commerces de détail, principalement dans la région métropolitaine de New York. Ses secteurs comprennent New York et Autres. La société détient une participation de plus de 32,4 % dans Alexander's, Inc. qui possède six propriétés dans la région métropolitaine de New York, ainsi que des participations dans d'autres investissements immobiliers et connexes. Le secteur de New York comprend environ 27,3 millions de pieds carrés dans 73 propriétés, dont 20,6 millions de pieds carrés de bureaux à Manhattan et 2,7 millions de pieds carrés de commerces de rue à Manhattan. Les autres biens immobiliers et investissements comprennent environ 3,7 millions de pieds carrés de TheMART à Chicago et une participation majoritaire de 70 % dans 555 California Street, un complexe de trois immeubles de bureaux dans le quartier financier de San Francisco.