Négociation Vontier Corporation - VNT

À propos de Vontier Corp

Vontier Corporation est une entreprise de technologie industrielle. La Société propose des équipements techniques, des composants, des logiciels et des services pour la fabrication, la réparation et l'entretien dans l'industrie des infrastructures de mobilité dans le monde entier. La Société fournit une gamme de solutions couvrant les capteurs environnementaux, l'équipement de ravitaillement en carburant, le matériel de paiement sur le terrain, les logiciels de gestion à distance et de flux de travail, le suivi des véhicules et la gestion de flotte, les solutions logicielles pour le contrôle des feux de circulation et l'équipement des mécaniciens et techniciens de véhicules. La Société commercialise ses produits et services auprès des exploitants de ravitaillement au détail et commerciaux, des entreprises de réparation de véhicules commerciaux, des administrations municipales et des entités de sécurité publique et des propriétaires/exploitants de flottes. Elle propose une gamme de produits de technologies de mobilité, qui comprend le ravitaillement en carburant au détail/commercial, la télématique et la ville intelligente. ses produits de technologies de diagnostic et de réparation comprennent des équipements de réparation de véhicules et d'entretien des roues.