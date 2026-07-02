Négociation Vistra Energy Corp. - VST
À propos de Vistra Corp
Vistra Corp. est une société intégrée de vente au détail d'électricité et de production d'électricité, qui fournit des ressources essentielles aux clients, au commerce et aux communautés. La Société offre ses produits et services sur le marché en Colombie, au Canada et au Japon. Elle dessert environ 4,3 millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels en électricité et en gaz naturel. La Société opère à travers six segments. Le secteur Détail est engagé dans la vente au détail d'électricité et de gaz naturel à des clients résidentiels, commerciaux et industriels. Le segment Texas est engagé dans ses activités de production d'électricité. Le segment Est est engagé dans ses activités de production d'électricité dans l'interconnexion Est du réseau électrique des États-Unis. Le segment Ouest est engagé dans ses activités de production d'électricité. Le segment Sunset est engagé dans des usines avec des plans de retraite annoncés. Le secteur de la Fermeture d'Actifs est engagé dans le démantèlement et la remise en état d'usines et de mines désaffectées.
- IndustrieElectric Utilities (NEC)
- Adresse6555 Sierra Dr, IRVING, TX, United States (USA)
- Employés5060
- CEOJames Burke