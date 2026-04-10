Négociation Viridien - CGG CFD
À propos de CGG SA
CGG S.A. est un fabricant d'équipements géophysiques. La société fournit des services d'acquisition des données marines, terrestres et aéroportées, ainsi que divers autres services de géoscience, dont l'imagerie de données, les services de consultation en géoscience et en génie pétrolier, et la collecte, le développement et l'octroi de licences de données géologiques. Ses segments sont Acquisition de données contractuelles ; Géologie, géophysique et réservoir ; Équipement et Ressources non exploitées. Le segment Acquisition des données contractuelles comprend la multi-physique marine et terrestre. Son segment Géologie, géophysique et réservoir inclut le secteur d'activité Multi-clients et Imagerie du sous-sol et Réservoir (traitement et imagerie des données géophysiques, caractérisation de réservoir, des services de conseils géophysiques et logiciels, bibliothèque de données géologiques et solutions de gestion de données). Le segment Équipement se compose de ses activités de fabrication et de ventes d'équipement sismique. Elle opère par le biais de Saturno, une société d'études multi-clients dans le bassin de Campos au large du Brésil.
- IndustrieOil Related Services / Equipment
- Adresse27 Avenue Carnot, PARIS, France (FRA)
- Employés3312
- CEOSophie Zurquiyah