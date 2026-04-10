Négociation Vinci - DGp CFD
À propos de Vinci SA
Vinci S.A. est une société basée en France impliquée dans la construction et le génie civil. Elle conçoit, construit, finance et gère des installations telles que des systèmes de transport, des bâtiments publics et privés, des aménagements urbains et des réseaux d'eau, d'énergie et de communication. Vinci S.A. divise ses activités en deux secteurs : Concessions et Maîtrise d'ouvrage. Le secteur Maîtrise d'ouvrage inclut Vinci Construction, une entreprise avec de nombreuses filiales en Europe et une division dédiée à la gestion et à l'exécution de projets, et au secteur de l'énergie, avec Vinci Energies ; Eurovia, spécialisée dans les infrastructures de transports et de développement urbain. Le secteur Concessions comprend Vinci Autoroutes, un opérateur d'autoroutes et Vinci Concessions, qui se spécialise dans le développement et l'entretien des infrastructures de transport et des équipements publics, tels que les infrastructures ferroviaires, les aéroports et les parkings. Elle opère par Novabase IMS, Cegelec Entreprise SAS, Aeroports de Lyon et Engenharia e Sistemas HEB Construction, entre autres.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- Adresse1973 bd de la Defense, NANTERRE, France (FRA)
- Employés219299
- CEOXavier Huillard