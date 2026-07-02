Négociation Viemed Healthcare - VMD
À propos de Viemed Healthcare Inc
Viemed Healthcare, Inc. (Viemed), par l'intermédiaire de ses filiales, est un fournisseur d'équipements médicaux durables (DME) à domicile et de services de soins respiratoires post-aigus aux États-Unis. Viemed se concentre sur la fourniture de traitements à domicile avec des praticiens cliniques et sur la fourniture de thérapies et de conseils aux patients à domicile en utilisant la technologie. Les produits et services de Viemed comprennent l'Équipement Médical à Domicile et les tests de sommeil à domicile. Home Medical Equipment fournit des équipements respiratoires et autres équipements médicaux à domicile, y compris la ventilation à domicile, des appareils à pression positive à deux niveaux (BiPAP) et à pression positive continue (CPAP), des gilets à percussion et d'autres équipements médicaux. Elle fournit des équipements médicaux à domicile par le biais d'une gamme de programmes de services, notamment la gestion des maladies respiratoires, les soins Neuromusculaires, l'Oxygénothérapie et l'apnée du Sommeil. Les tests de sommeil à domicile fournissent des services de test de l'apnée du sommeil à domicile, qui constituent une alternative à l'environnement de test traditionnel en laboratoire du sommeil.
- IndustrieHealthcare Facilities & Services (NEC)
- Adresse625 E. KALISTE SALOOM RD., LAFAYETTE, LA, United States (USA)
- Employés511
- CEOMichael Moore