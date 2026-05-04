Négociation VF - VFC CFD
À propos de VF Corp
V.F. Corporation est engagée dans la conception, la production, l'approvisionnement, la commercialisation et la distribution de vêtements de style de vie, de chaussures et de produits connexes. Les segments de la Société comprennent les sports de plein air et d'action, les jeans, les vêtements d'image et les vêtements de sport. Elle possède un portefeuille de marques dans les catégories vêtements d'extérieur, chaussures, denim, sac à dos, bagages, accessoires, vêtements de sport, vêtements de travail et de performance. Ses produits sont commercialisés auprès des consommateurs qui achètent dans les magasins spécialisés, les grands magasins, les chaînes nationales, les marchands de masse et ses propres activités de vente directe aux consommateurs. Elle activité de vente directe aux consommateurs comprend des magasins de vente au détail en concession et des sites de commerce électronique. Ses marques vendent des produits sur les marchés internationaux par l'intermédiaire de titulaires de licence, de distributeurs et de magasins partenaires indépendants. Ses marques comprennent principalement The North Face, Vans, Timberland et Kipling.
- IndustrieApparel / Accessories
- Adresse1551 WEWATTA STREET, DENVER, CO, United States (USA)
- Employés40000
- CEOSteven Rendle