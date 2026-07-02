Négociation Ventas, Inc. - VTR
À propos de Ventas, Inc.
Ventas, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) opérant à l'intersection des soins de santé et de l'immobilier. Les segments de la société comprennent les propriétés louées Triple-Net, les opérations de résidences pour personnes âgées et les opérations de bureau. Dans le segment Triple-Net Leased Properties, la Société investit et possède des logements pour personnes âgées et des propriétés de soins de santé aux États-Unis et au Royaume-Uni et loue ces propriétés à des sociétés d'exploitation de soins de santé dans le cadre de baux triple net ou net absolu. Dans le secteur Senior Living Operations, la Société investit dans des communautés de logements pour personnes âgées aux États-Unis et au Canada et engage des gestionnaires indépendants, tels qu'Atria et Sunrise, pour exploiter et gérer ces communautés. Dans le secteur Office Operations, la Société acquiert, possède, développe, loue et gère principalement des immeubles de bureaux médicaux (MOB) et des centres de sciences de la vie, de recherche et d'innovation à travers les États-Unis. La Société possède ou détient des investissements dans environ 1 200 propriétés.
- IndustrieHealthcare Facilities / Services
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- Employés434
- CEODebra Cafaro