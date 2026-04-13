Négociation Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares - BND CFD
À Propos de Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
L'investissement cherche à suivre la performance de l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted. Cet indice mesure la performance d'un large éventail de titres à revenu fixe publics, de première qualité, imposables, aux États-Unis - y compris les obligations d'État, d'entreprise et internationales libellées en dollars, ainsi que les titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs - dont l'échéance est supérieure à un an. Ce FNB populaire offre une exposition à l'ensemble du marché des obligations de première qualité sur un seul téléscripteur, avec des positions dans des bons du Trésor, des entreprises, des titres adossés à des créances hypothécaires et des obligations d'agences. Le BND pourrait constituer un bon choix pour les investisseurs qui ont actuellement peu ou pas d'exposition aux obligations et qui cherchent à augmenter largement leurs avoirs dans le segment à travers une variété de secteurs.