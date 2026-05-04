Négociation Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares - VHT CFD
À Propos de Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares
Ce FNB est l'un des nombreux fonds qui offrent une exposition aux actions du secteur de la santé aux États-Unis, un secteur de l'économie nationale qui a toujours affiché une volatilité relativement faible. Ce fonds sera plus intéressant pour ceux qui cherchent à mettre en place une inclinaison tactique vers les actions du secteur de la santé ou comme outil dans une stratégie de rotation sectorielle. L'un des éléments remarquables de ce FNB est la profondeur de son portefeuille, qui compte des centaines d'actions individuelles.