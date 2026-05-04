Négociation Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares - VGK CFD
À Propos de Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares
L'investissement cherche à suivre la performance d'un indice de référence qui mesure le rendement des actions émises par des sociétés situées sur les principaux marchés d'Europe. Cet ETF offre une large exposition aux économies développées d'Europe, en répartissant ses positions sur plus d'une douzaine de marchés. Ceux qui recherchent une exposition plus large aux marchés développés hors États-Unis peuvent préférer un fonds comme le VEA, qui inclut également les économies du Pacifique. En outre, le ratio de dépenses est parmi les plus bas de la catégorie ETFdb, ce qui fait de VGK l'un des moyens les plus rentables d'accéder aux marchés d'actions des pays développés d'Europe.