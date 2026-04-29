Négociation Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares - VEA CFD
À Propos de Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares
Le fonds utilise une approche d'investissement indicielle conçue pour suivre le rendement de l'indice FTSE Developed All Cap ex US, un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est composé d'environ 4022 actions ordinaires de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation situées au Canada et sur les principaux marchés d'Europe et de la région du Pacifique. Le conseiller tente de reproduire l'indice cible en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans les actions qui composent l'indice, en détenant chaque action dans une proportion approximativement égale à sa pondération dans l'indice.