Négociation Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares - VEU CFD
À Propos de Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares
L'investissement cherche à suivre la performance d'un indice de référence qui mesure le rendement des actions de sociétés situées sur des marchés développés et émergents en dehors des États-Unis. Le conseiller tente de reproduire l'indice cible en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans les actions qui composent l'indice, en détenant chaque action dans une proportion approximativement égale à sa pondération dans l'indice. Ce FNB offre une exposition générale aux marchés boursiers à l'extérieur des États-Unis, y compris les marchés développés et émergents. De plus, VEU est principalement composé d'actions de grandes capitalisations ; une exposition complémentaire par le biais de VSS permettra d'obtenir un portefeuille plus équilibré comprenant des entreprises plus petites avec des possibilités d'appréciation du capital potentiellement plus importantes.