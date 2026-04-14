Négociation VanEck Vectors Oil Services ETF - OIH CFD
À Propos de VanEck Vectors Oil Services ETF
Le fonds investit normalement au moins 80 % de son actif total dans des titres qui composent l'indice de référence du fonds. L'indice comprend des actions ordinaires et des certificats de dépôt de sociétés cotées en bourse aux États-Unis dans le secteur des services pétroliers. Ces sociétés peuvent inclure des sociétés à petite et moyenne capitalisation et des sociétés étrangères cotées sur une bourse américaine. Il est également important de mentionner qu'environ un quart du fonds est investi dans des actions étrangères, car plusieurs entreprises de la liste sont intercotées sur des bourses étrangères, ou ont leur siège social au-delà de nos frontières.