Négociation VanEck Vectors Gaming ETF - BJK CFD
À Propos de VanEck Vectors Gaming ETF
Le secteur des jeux comprend les casinos et les hôtels-casinos, les paris sportifs (y compris les jeux sur Internet et les hippodromes) et les services de loterie, ainsi que les services de jeux, la technologie des jeux et les équipements de jeux. Ce fonds offre une exposition concentrée à l'industrie mondiale des jeux, en se concentrant sur les opérateurs de casinos mais en détenant également des entreprises technologiques et des opérateurs de paris sportifs et de courses. En raison de cette concentration, le fonds détient de nombreux titres qui ne sont pas largement représentés dans de nombreux portefeuilles standard, ce qui suggère qu'il pourrait ouvrir de nouvelles tranches du marché à l'investissement.