Négociation VanEck Vectors Biotech ETF - BBHus CFD
À Propos de VanEck Vectors Biotech ETF
Ces sociétés peuvent comprendre des sociétés à moyenne capitalisation et des sociétés étrangères cotées sur une bourse américaine. Ce FNB offre une exposition ciblée à l'industrie de la biotechnologie, une branche du secteur des soins de santé qui est capable de produire des rendements élevés, mais qui affiche également une volatilité importante. Compte tenu de ce profil risque/rendement, l'accès à la biotechnologie par le biais d'une enveloppe négociée en bourse présente un attrait évident ; il permet aux investisseurs de répartir l'exposition, augmentant ainsi les chances de détenir un titre qui fait un tabac.