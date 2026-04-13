Négociation Valuetronics - BN2sg CFD
À propos de Valuetronics
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fourniture de services de fabrication électronique (EMS). Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans deux secteurs. Le secteur de l'électronique industrielle et commerciale (ICE) fournit des produits électroniques industriels et commerciaux. Le segment Consumer Electronics (CE) fournit des produits électroniques grand public. La société fabrique des produits couvrant les produits d'éclairage intelligents, les imprimantes, les dispositifs de détection de température, les produits de communication, les produits automobiles et les équipements médicaux.