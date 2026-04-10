Négociation Vallourec - VK CFD
À propos de Vallourec SA
VALLOUREC S.A. est une société basée en France qui se spécialise dans la production de solutions tubulaires en acier soudé et sans soudure pour des applications industrielles. Elle opère à travers deux segments : tubes sans soudure et produits spécialisés. Pour le marché du pétrole et du gaz, elle conçoit et développe une ligne complète de produits incluant des tubes sans soudure et des connexions premium, destinés aux opérations de forage, aux tubes pour conduite (line pipe) et à l'équipement des puits. Sur le marché de l'énergie électrique, elle propose une gamme de tubes premium résistant aux températures et aux pressions les plus élevées. Ses solutions permettent aux opérateurs électriques de relever les défis de l'efficacité énergétique et de maîtrise des émissions de CO2 des centrales.