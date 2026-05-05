Négociation Valero Energy Corp - VLO CFD
À propos de Valero Energy Corporation
Valero Energy Corporation (Valero) est un raffineur de pétrole indépendant et un producteur d'éthanol. Les segments de la Société comprennent refining, ethanol et Valero Energy Partners LP (VLP). Le secteur du refining comprend ses opérations de raffinage et les activités de commercialisation associées. Le segment ethanol comprend ses activités d’éthanol et les activités de marketing associées, ainsi que les actifs logistiques qui soutiennent ses activités d'éthanol. La Société possède des actifs logistiques (oléoducs, pipelines de produits pétroliers raffinés, terminaux, réservoirs, quais maritimes, baies de camions et autres actifs) qui soutiennent ses opérations de raffinage. Certains de ces actifs appartiennent à VLP, qui est une société en commandite principale intermédiaire détenue par la Société. Les actifs de VLP comprennent des oléoducs et des terminaux de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés sur la côte du golfe des États-Unis et dans les régions du centre du continent américain. Ses raffineries produisent des essences conventionnelles, des essences premium et des lubrifiants, entre autres.
- IndustrieOil / Gas Refining / Marketing
- Adresse1 Valero Way, SAN ANTONIO, TX, United States (USA)
- Employés9813
- CEOJoseph Gorder