Négociation Valeo - FRp CFD

À propos de Valeo SE

VALEO S.A. est un équipementier automobile. La société est une entreprise technologique. Les pôles de la société sont Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite ; Systèmes de Propulsion ; Systèmes Thermiques et Systèmes de Visibilité. La société fournit des pièces de rechange aux constructeurs automobile et au marché de la Rechange indépendante. Elle est impliquée dans les produits et systèmes qui contribuent à la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), ainsi que dans le développement de la conduite intuitive. Elle développe des systèmes d'éclairage intérieur et extérieur. Le Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite comprend l'aide à la conduite, les solutions télématiques et les contrôles intérieurs. Le Pôle Systèmes de Propulsion comprend les systèmes électriques, les systèmes de transmission, les systèmes de moteur à combustion et électronique. Le Pôle Systèmes Thermiques développe et fabrique des systèmes, de modules et de composants. Le Pôle Systèmes de Visibilité conçoit et produit des systèmes qui assistent le conducteur et les passagers. Elle opère par le biais de Cloudmade.