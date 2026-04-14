Négociation Vail Resorts - MTN CFD
À propos de Vail Resorts
Vail Resorts, Inc. est une société de portefeuille. La société opère à travers trois segments : Mountain, Lodging et Real Estate. Son segment Montagne exploite des propriétés de stations de montagne et des domaines skiables urbains, ainsi que des services auxiliaires, notamment des écoles de ski, des restaurants et des opérations de détail/location. Il exploite environ 37 stations de montagne et domaines skiables urbains. Elle exploite des stations de montagne et des domaines skiables urbains, tels que Whistler Blackcomb en Colombie-Britannique, au Canada. Dans le secteur de l'hébergement, il possède et/ou gère une collection d'hôtels et de condominiums de luxe sous sa marque RockResorts, ainsi que d'autres propriétés d'hébergement et divers condominiums ; des propriétés concessionnaires du National Park Service (NPS), y compris la Grand Teton Lodge Company (GTLC), qui exploite des stations de destination dans le Grand Teton National Park ; Colorado Mountain Express (CME), et des terrains de golf de station de montagne. Son segment immobilier possède, développe et vend des biens immobiliers dans et autour de ses communautés de villégiature.