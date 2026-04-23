Négociation US Bancorp - USB CFD

À propos de US Bancorp

U.S. Bancorp est une société holding de services financiers. La Société fournit une gamme de services financiers, notamment des services de prêt et de dépôt, de gestion de trésorerie, de marchés des capitaux et de services de fiducie et de gestion de placements. Elle offre également des services de cartes de crédit, de traitement des commerçants et des guichets automatiques bancaires (GAB), des services bancaires hypothécaires, des assurances, du courtage et de la location. Sa filiale bancaire, U.S. Bank National Association, exerce des activités bancaires générales et propose des prêts commerciaux et à la consommation, des services de prêt, des services de dépôt et des services auxiliaires. Ses filiales non bancaires offrent des produits d'investissement et d'assurance aux clients de la Société principalement sur ses marchés nationaux, et des services d'administration de fonds à une gamme de fonds communs de placement et autres. Les secteurs d'activité de la Société sont les services bancaires aux entreprises et aux entreprises, les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, la gestion de patrimoine et les services d'investissement, les services de paiement, la trésorerie et le soutien aux entreprises.