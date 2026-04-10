Négociation UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD - UU. CFD
À propos de United Utilities Group PLC
United Utilities Group PLC est une entreprise d'eau et d'eaux usées. La société, par le biais de sa filiale, United Utilities Water Limited (United Utilities Water), gère le réseau d'eau et d'eaux usées réglementé dans le nord-ouest de l'Angleterre, fournissant des services à environ sept millions de personnes et d'entreprises. Elle possède plus de 56 000 hectares de terres autour de ses réservoirs. Il récupère l'eau de l'environnement, la nettoie et la distribue à ses clients avant de la collecter, de la traiter, puis de la restituer à l'environnement. La société a produit environ 173 gigawattheures (GWh) d'énergie renouvelable par le biais de centres de traitement des boues et d'installations solaires. Elle livre chaque jour environ 1 700 millions de litres d'eau potable à ses clients via plus de 42 000 kilomètres de conduites d'eau. United Utilities Water détient des licences pour fournir des services d'eau et d'assainissement dans le nord-ouest de l'Angleterre.
- IndustrieUtilities - Water / Others
- AdresseHaweswater HSE, Lingley Green Avenue, WARRINGTON, United Kingdom (GBR)
- Employés5354
- CEOSteven Mogford