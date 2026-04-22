Négociation United States Natural Gas Fund, LP - UNG CFD
À Propos de United States Natural Gas Fund, LP
L'investissement cherche à refléter les variations quotidiennes en pourcentage du prix du gaz naturel livré au Henry Hub, en Louisiane, telles que mesurées par les variations quotidiennes du prix d'un contrat à terme à court terme spécifié. Le fonds investit principalement dans des contrats à terme sur le gaz naturel qui sont négociés sur le NYMEX, l'ICE Futures Europe et l'ICE Futures U.S. ou d'autres bourses américaines et étrangères. Le contrat à terme de référence est le contrat à terme sur le gaz naturel négocié sur le New York Mercantile Exchange qui est le contrat du mois le plus proche de l'expiration, sauf lorsque le contrat du mois le plus proche est à moins de deux semaines de l'expiration.