Négociation United Parcel Service - UPS CFD
À propos de United Parcel Service, Inc.
United Parcel Service, Inc. est une société de livraison de colis et un fournisseur de solutions mondiales de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ses segments comprennent le forfait domestique américain et le forfait international. U.S. Domestic Package et International Package sont ensemble appelés ses opérations mondiales de petits colis. Ses opérations mondiales de petits colis fournissent des services de livraison de lettres express, de documents, de colis et de fret palettisé via des services aériens et terrestres. Le segment des colis intérieurs aux États-Unis offre des services de livraison de petits colis aux États-Unis et offre une gamme de services de transport de colis aériens et terrestres garantis aux États-Unis. Le segment Colis international comprend ses activités de petits colis en Europe, en Asie-Pacifique, au Canada, en Amérique latine et dans le sous-continent indien, au Moyen-Orient et en Afrique (ISMEA). Ses activités restantes comprennent Supply Chain Solutions, qui comprend son expédition, son courtage de chargements complets, sa logistique et sa distribution, et d'autres activités.
- IndustrieAir Freight / Courier Services
- Adresse55 Glenlake Parkway Ne, ATLANTA, GA, United States (USA)
- Employés534000
- CEOCarol Tome