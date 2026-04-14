Négociation Unilever PLC ADR - USD - UL CFD
À propos de Unilever plc (ADR)
UNILEVER PLC est un fournisseur de biens de consommation à rotation rapide. La segments de la société comprennent: Soins corporelle, qui principalement comprend la vente de produits pour le soins de la peau et des chevaux, déodorants et produit pour le soins de la bouche; Nourriture, qui comprend les ventes de soupes, bouillons, sauces, collations, mayonnaise, sauces à salade et margarines; Soins de la maison, comprenant les ventes de produits de soins de la maison, tels que poudres, liquides et capsules, savonnettes et une gamme de produits de nettoyage, et Rafraîchissement, qui comprend les ventes de glaces et boissons à base de thé. Le segments géographiques de le Société sont Asia/AMET/RUB, les Amériques et l'Europe. Ses marques comprennent Axe, Dirt is Good (Omo), Dove, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rexona, Sunsilk and Surf. La Société est active dans plus de 100 pays et vent ses produits dans plus de 190 pays. Elle dirige approximativement 310 fabrique en plus de 70 pays.
- IndustrieFood Processing
- AdresseUnilever House, Blackfriars, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés148000
- CEOAlan Jope