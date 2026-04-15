Négociation Under Armour Cl A - UAA CFD

À propos de Under Armour Cl A

Under Armour, Inc. développe, commercialise et distribue des vêtements, des chaussures et des accessoires de performance de marque pour les hommes, les femmes et les jeunes. L'activité principale de la société s'articule autour de quatre segments géographiques, à savoir l'Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis et le Canada, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Le segment Amérique du Nord vend des vêtements, des chaussures et des accessoires en Amérique du Nord par le biais de ses canaux de vente en gros et de vente directe aux consommateurs. Le segment EMEA vend des vêtements, des chaussures et des accessoires par l'intermédiaire de grossistes et de distributeurs indépendants, ainsi que par l'intermédiaire de sites Web de commerce électronique et de magasins de marque et d'usine. La région Asie-Pacifique vend des vêtements, des chaussures et des accessoires en Chine, en Corée du Sud, en Australie, à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande par l'intermédiaire de magasins exploités par ses partenaires distributeurs et grossistes, ainsi que de sites Internet de commerce électronique et de magasins de marque et Factory House. La société propose des produits d'habillement, tels que HEATGEAR, COLDGEAR et RUSH.