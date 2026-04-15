Négociation Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - TKC CFD
À propos de Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (ADR)
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS s’emploie à mettre en place et à exploiter un réseau de système mondial de communications mobiles (GSM) en Turquie et dans les États de la région. Les secteurs de la Société comprennent Turkcell Turkey, qui comprend les activités de Turkcell Superonline, Turkcell Satis ve Dagitim Hizmetleri A.S., opérations de centre d’appel de groupe du groupe Global Bilgi Pazarlama Danisma ve Cagri Servisi Hizmetleri A.S., Turktell Bilisim Servisleri A.S., Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S., Turkcell Odeme Hizmetleri A.S. et Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.S; Turkcell International, qui comprend les activités de Kibris Mobile Telekomunikasyon Limited, Sirketi, Eastasian Consortium BV, lifecell LLC, UkrTower LLC, LLC Global Bilgi, Turkcell Europe GmbH, Lifetech LLC, Beltower LLC et Fintur Holdings BV, et Autres, qui comprend les services d’information et de divertissement en Turquie et en Azerbaïdjan, ainsi que les centres d’appel hors groupe de Turkcell Global Bilgi et Turkcell Finansman AS.
- IndustrieIntegrated Telecommunications Services (NEC)
- AdresseMaltepe, ISTANBUL, Turkey (TUR)
- Employés18999
- CEOMurat Erkan