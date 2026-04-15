Négociation Trinity Industries Inc - TRN CFD

À propos de Trinity Industries, Inc.

Trinity Industries, Inc. est un propriétaire d'entreprises qui fournit des produits et des services de wagons en Amérique du Nord. Les entreprises de la société liées au secteur ferroviaire commercialisent leurs produits et services sous le nom de TrinityRail. La plateforme TrinityRail fournit des services de location et de gestion de wagons, ainsi que des services de fabrication, d'entretien et de modification de wagons. La société exerce ses activités dans deux secteurs : le groupe des services de location et de gestion des wagons et le groupe des produits ferroviaires. Le secteur des services de location et de gestion de wagons possède et exploite un parc de wagons et fournit des services de location, de gestion et d'administration à des tiers. Le secteur du groupe des produits ferroviaires fabrique et vend des wagons et des pièces et composants connexes et fournit des services d'entretien et de modification des wagons. Il possède également des entreprises qui fabriquent des produits utilisés sur les routes et pour le contrôle de la circulation.