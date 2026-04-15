Négociation Travelers Companies - TRV CFD
À propos de Travelers Companies Inc
The Travelers Companies, Inc. est une société holding. La Société est engagée dans la fourniture d'une gamme de produits et de services d'assurance IARD commerciaux et personnels aux entreprises, aux unités gouvernementales, aux associations et aux particuliers. Elle opère à travers trois segments : l'assurance des entreprises, l'assurance des obligations et des spécialités et l'assurance des particuliers. Le secteur Assurance des entreprises offre une gamme d'assurances multirisques et de services connexes à ses clients, aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en République d'Irlande et dans d'autres parties du monde. Le segment Bond & Specialty Insurance fournit à ses clients des garanties de cautionnement, de détournement, de responsabilité de la direction, de responsabilité professionnelle et d'autres assurances IARD et des services de gestion des risques connexes. Le segment Assurance des particuliers propose une gamme de produits et services d'assurance IARD couvrant les risques personnels des particuliers.
- IndustrieInsurance - Property / Casualty
- Adresse385 WASHINGTON ST, SAINT PAUL, MN, United States (USA)
- Employés30800
- CEOAlan Schnitzer