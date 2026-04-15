Négociation Transocean Ltd. - RIG CFD

À propos de Transocean LTD

Transocean Ltd. est un fournisseur international de services de forage extracôtier contractuel pour les puits de pétrole et de gaz. L'activité principale de la Société consiste à contracter ses plates-formes de forage, des équipements connexes et les équipes de travail principalement sur une base de taux journalier pour forer des puits de pétrole et de gaz. La Société exerce ses activités dans le secteur des services de forage à forfait. La Société se spécialise dans les régions techniquement exigeantes de l'activité mondiale de forage en mer avec un accent particulier sur les eaux profondes et les services de forage en environnements difficiles. Sa flotte de forage en mer mobile consiste en des flotteurs et des plate-forme auto-élévatrices de haute spécification utilisées à l'appui des activités de forage en mer et des services de soutien en mer à travers le monde. La Société possède ou détient des participations partielles dans et exploite plus de 60 forages mobiles au large des côtes, dont environ 30 flotteurs en eaux très profondes, plus de sept flotteurs dans des environnements difficiles, plus de cinq flotteurs en eau profonde, plus de 10 flotteurs pélagiques et environ 10 plate-forme auto-élévatrices à haute spécification.