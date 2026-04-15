Négociation TransDigm Group Inc (USA) - TDG CFD
À propos de TransDigm Group Incorporated
TransDigm Group Incorporated est un concepteur, producteur et fournisseur de composants d'avions conçus pour être utilisés sur des avions commerciaux et militaires en service. Les segments de la Société comprennent Power & Control, Airframe et Non-aviation. Le segment Power & Control développe, produit et commercialise des systèmes et des composants qui alimentent ou contrôlent l'alimentation de l'avion en utilisant des technologies de contrôle de mouvement électroniques, fluides, électriques et mécaniques. Ses offres de produits comprennent des actionneurs et des commandes mécaniques/électromécaniques. Le segment Cellule développe, produit et commercialise des systèmes et des composants qui sont utilisés dans des applications de cellule non motorisées utilisant des technologies de cellule et de structure de cabine. Ses offres de produits comprennent des dispositifs de verrouillage et de verrouillage techniques et des tiges techniques. Le segment Non aéronautique développe, produit et commercialise des produits pour les marchés non aéronautiques. Ses offres de produits comprennent des ceintures et des dispositifs de retenue de sécurité pour les applications de transport terrestre.
- IndustrieAerospace / Defense
- Adresse1301 E 9th St Ste 3000, CLEVELAND, OH, United States (USA)
- Employés13300
- CEOKevin Stein