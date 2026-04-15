Négociation TransAlta Corporation Ordinary - TAC CFD
À propos de TransAlta Corporation
TransAlta Corp est une société de production d'électricité. La Société possède, exploite et gère un portefeuille d'actifs représentant environ 8 273 mégawatts (MW) de capacité et utilise une gamme de combustibles, dont le charbon, le gaz naturel, l’hydroélectricité, l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Ses secteurs comprennent les Secteurs de production et le Secteur Commercialisation de l’énergie. Les Secteurs de production comprennent six segments: Charbon au Canada, Charbon aux États-Unis, Gaz au Canada, Gaz en Australie, Énergie éolienne et énergie solaire, et Hydroélectricité. Son secteur Commercialisation de l’énergie est engagé dans le commerce de gros de l’électricité et d’autres produits de base et instruments dérivés liés à l’énergie. Le secteur Commercialisation de l’énergie gère la capacité de production disponible de même que les besoins en combustible et en transport des secteurs de production au moyen de contrats de diverses durées pour la vente à terme d’électricité et l’achat de gaz naturel et de capacité de transport.
- IndustrieUtilities - Electric
- AdresseCalgary Alberta T2p 2mi, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés1282
- CEOJohn Kousinioris