Négociation Toyota Boshoku Corporation - 3116 CFD
À propos de Toyota Boshoku Corporation
TOYOTA BOSHOKU CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de pièces automobiles et de produits textiles. La société exerce ses activités dans quatre secteurs géographiques : Japon, Amériques, Asie et Océanie, ainsi qu'Europe et Afrique. La société est impliquée dans la fabrication et la vente de produits d'intérieur, de filtres automobiles et de pièces d'équipement de transmission, d'autres pièces automobiles, ainsi que de produits textiles.