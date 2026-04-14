Négociation Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. - 5901 CFD
À propos de Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. est un fabricant de récipients d'emballage basé au Japon. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur lié aux contenants d'emballage est engagé dans la fabrication et la vente de boîtes de conserve et d'autres produits métalliques, de produits en plastique, en verre et en papier, ainsi que dans la fabrication et la vente en sous-traitance de produits aérosols et de produits généraux. Le segment des plaques d'acier est engagé dans la fabrication et la vente d'acier et de plaques d'acier traitées. Le segment des matériaux fonctionnels propose des substrats pour disques, des films à fonction optique, des glaçures et des gelcoats. Le secteur de l'immobilier est engagé dans la location d'immeubles et d'installations commerciales. Le segment Autres est engagé dans la fabrication et la vente d'alliages durs, de machines et d'outils, de matériaux agricoles, la vente de produits pétroliers, ainsi que l'activité d'agence d'assurance.