Négociation TotalEnergies SE - TTEF CFD
À propos de TotalEnergies SE
Total SE est une société pétrolière et gazière basée en France. La Société opère à travers quatre segments: Exploration & Production, Integrated Gas, Renewable and Power, Raffinage-Chimie et Marketing et Services. Exploration & Production englobent les activités d'exploration et de production. Integrated Gas, Renewables & Power regroupe les activités gazières menées en aval du processus de production et concerne le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que la production d'électricité, le négoce et la commercialisation de gaz et d'électricité. Il développe également des activités d'énergies renouvelables (hors biotechnologies) et de stockage d'énergie. Les activités d'efficacité énergétique sont représentées par une division dédiée à l'innovation et à l'efficacité énergétique. Raffinage et Chimie englobent les activités de raffinage et de pétrochimie ainsi que les activités de Hutchinson. Il comprend également les activités de négoce et d'expédition du pétrole. Marketing et Services comprend des activités mondiales d'approvisionnement et de marketing dans le domaine des produits et services pétroliers.
- IndustrieIntegrated Oil / Gas
- Adresse2 Place Jean Millier, PARIS, France (FRA)
- Employés101309
- CEOPatrick Pouyanne