Négociation Callaway Golf Company - CALY CFD

À propos de Callaway Golf Company

Callaway Golf Company conçoit, fabrique et vend des équipements de golf, notamment des clubs de golf et des balles de golf, ainsi que des vêtements, des équipements et d'autres produits. Son segment Équipement de golf comprend des clubs de golf et des balles de golf, notamment des bois, des hybrides, des fers et des wedges de marque Callaway Golf, des putters Odyssey, y compris des putters Toulon Design by Odyssey, des sets emballés, des balles de golf de marque Callaway Golf et Strata, ainsi que la vente de clubs de golf d'occasion. Son segment Apparel, Gear and Other comprend l'activité de vêtements, d'équipements et d'accessoires de plein air Jack Wolfskin, l'activité de vêtements et d'accessoires de golf et de style de vie TravisMathew, ainsi que les activités de Callaway et d'OGIO. Le secteur Topgolf comprend les sites Topgolf exploités par la société et équipés de postes de frappe, de plusieurs bars, de salles à manger et d'espaces événementiels, les sites franchisés en dehors des États-Unis, la technologie Toptracer de suivi de la trajectoire de la balle utilisée par les terrains d'entraînement indépendants et la télévision, ainsi que le jeu de golf numérique WGT de la société.