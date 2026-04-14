Négociation Tokyo Gas Co.,Ltd. - 9531 CFD
À propos de Tokyo Gas Co.,Ltd.
TOKYO GAS CO., LTD. est une société basée au Japon, principalement engagée dans le gaz, l'énergie électrique, les activités liées à l'énergie et l'immobilier. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur du gaz est engagé dans la production, la fourniture et la vente de gaz et de gaz liquide, ainsi que dans la vente de gaz naturel liquéfié (GNL). Le secteur de l'énergie électrique est engagé dans la vente d'énergie électrique, ainsi que dans l'exploitation et la gestion de centrales électriques. Le segment Overseas est engagé dans le développement et l'investissement des ressources d'outre-mer, ainsi que dans la fourniture d'énergie. Le segment lié à l'énergie est engagé dans les activités de solutions d'ingénierie telles que les services d'ingénierie et d'énergie, ainsi que dans la vente d'équipements pour le gaz et la construction d'installations liées au gaz. Le segment immobilier est engagé dans le développement, la location et la gestion de biens immobiliers. La société est également engagée dans le transport de GNL et le traitement de l'information.