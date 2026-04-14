Négociation Tobu Railway Co., Ltd. - 9001 CFD
À propos de Tobu Railway Co., Ltd.
TOBU RAILWAY CO., LTD. est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités ferroviaires. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur du transport est engagé dans la fourniture de services ferroviaires, de bus et de taxis. Le secteur des loisirs s'occupe des voyages, ainsi que de l'exploitation de parcs d'attractions, d'hôtels et de restaurants, et de l'exploitation de sapins. Le segment Immobilier est principalement engagé dans les activités de location de biens immobiliers et de vente de lotissements. Le segment Distribution est impliqué dans l'exploitation de grands magasins. Le segment Autres est engagé dans les travaux de construction, les travaux électriques et d'autres activités.