Négociation The Wendy's Company - WEN
À propos de Wendys Co
La société Wendy's est engagée dans l'exploitation, le développement et la franchise d'un système de restaurants à service rapide. La Société opère à travers trois segments : Wendy's U.S., Wendy's International et Global Real Estate & Development. Le segment Wendy's U.S. comprend l'exploitation et le franchisage des restaurants Wendy's aux États-Unis. Le secteur Wendy's International comprend l'exploitation et le franchisage des restaurants Wendy's dans des pays et territoires autres que les États-Unis. Le segment Global Real Estate & Development comprend l'activité immobilière pour les sites détenus et les sites loués à des tiers, qui sont loués et/ou sous-loués à des franchisés, et comprend également sa part des revenus de sa coentreprise immobilière TimWen. La Société exploite environ 5 938 restaurants Wendy's aux États-Unis. Parmi ces restaurants, plus de 403 étaient exploités par la Société et 5 535 étaient exploités par environ 228 franchisés.
- IndustrieRestaurants
- Adresse1 Dave Thomas Blvd, DUBLIN, OH, United States (USA)
- Employés14500
- CEOTodd Penegor