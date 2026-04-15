Négociation The Trade Desk, Inc. - TTD CFD
À propos de Trade Desk Inc
Trade Desk, Inc. est une société basée aux États-Unis qui offre aux spécialistes du marketing en ligne la prochaine génération d'outils d'achat pour les médias et les données. La société fournit une suite marketing basée sur les données qui donne aux spécialistes du marketing un endroit unique pour acheter toutes les formes de médias en ligne. Sa plate-forme est conçue comme une destination unique pour ceux qui achètent des médias et des données en ligne, et gère l'ensemble de la publicité numérique, des campagnes de marque à la conversion. Ses produits comprennent The DESK qui permet aux spécialistes du marketing d'acheter tous les types de médias en ligne à partir d'une seule plateforme; et L'ADSERVER qui pose les bases de l'achat de supports de précision. La société propose un suivi et des analyses, un reciblage, des données et une attribution complète en entonnoir.
- IndustrieSoftware (NEC)
- Adresse42 N Chestnut St, VENTURA, CA, United States (USA)
- Employés1967
- CEOJeffrey Green