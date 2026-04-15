Négociation The Scotts Miracle-Gro Company - SMG CFD

À propos de The Scotts Miracle-Gro Company

The Scotts Miracle-Gro Company est un fabricant, un distributeur et un vendeur de produits de marque pour pelouses et jardins, ainsi que de produits de culture intérieure et hydroponique. La société opère à travers trois segments : U.S. Consumer, Hawthorne et Autres. Le segment Consommateurs américains comprend les activités de la Société dans le domaine des pelouses et des jardins pour les consommateurs situés dans la zone géographique des États-Unis. Le segment Hawthorne comprend les activités de jardinage d'intérieur et hydroponique de la Société. Le secteur Autres comprend les activités de la société dans le domaine de la pelouse et du jardinage dans les régions autres que les États-Unis et les ventes de produits de la société aux pépinières commerciales, aux serres et à d'autres clients professionnels. Les marques grand public de la société dans le domaine des pelouses et des jardins comprennent les produits Scotts et Turf Builder pour les pelouses et les semences de gazon ; les produits de jardinage et d'aménagement paysager Miracle-Gro pour les sols, les engrais et les insecticides, LiquaFeed pour les plantes et Osmocote1 ; ainsi que les produits de lutte contre les insectes et les mauvaises herbes Ortho, Home Defense et Tomcat.