Négociation The OLB Group, Inc. - OLB CFD

À propos de The OLB Group, Inc.

The OLB Group, Inc. est un fournisseur diversifié de services marchands de commerce électronique fintech et une entreprise de minage de crypto-monnaie Bitcoin. La plateforme de commerce électronique de la société fournit des services de commerce électronique pour une solution de commerce numérique à plus de 9 500 marchands dans les 50 États. La société est un facilitateur de paiement et un fournisseur de services de commerce électronique qui fournit des services marchands basés sur le cloud pour les organisations basées sur le Web et les briques et mortiers en fournissant une solution de commerce numérique de bout en bout qui comprend la création de sites, l'hébergement, le traitement des transactions et la passerelle de paiement, l'exécution des commandes, le service client, le marketing sortant, les rapports de vente et la collecte de fonds. La filiale en propriété exclusive de la société, DMINT, Inc., est engagée dans l'extraction de bitcoins en utilisant du gaz naturel. Elle utilise plus de 1 000 ordinateurs miniers S19j Pro 96T basés sur des circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC). La société fournit également des services de développement et de consultation en matière de commerce électronique sur une base de projet par projet.